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Беспилотник Израиля совершил разведку над пограничной местностью Ливана

Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана и совершил разведку

Фото: Piotr Chrobot / Unsplash

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильских военно-воздушных сил (ВВС) нарушил воздушное пространство Ливана и совершил разведывательный полет над пограничной местностью на юге страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ливанской армии.

«Израильский беспилотник появился в ливанском небе со стороны оккупированного района Шебаа и барражировал над Хасбаей и Аркубом», — говорится в сообщении. Кроме того, у южного побережья страны, возле мыса Рас-эн-Накура, также был замечен катер Военно-морских сил (ВМС) Израиля, вошедший в ливанские воды.

Армия Ливана передала информацию о нарушениях Израиля командованию Временных сил ООН в Ливане. Израильские власти используют беспилотники для слежки за передвижениями бойцов ливанской группировки «Хезболла», которые воюют в соседней Сирии.

Ранее между населенными пунктами Аит-эш-Шааб и Румейш на юге Ливана упал беспилотник Skylark ВВС Израиля, который выполнял задачу по наблюдению и сбору разведывательных сведений. БПЛА нашли ливанские солдаты, после чего передали его миротворцам ООН. По словам представителя израильской армии, аппарат рухнул в результате неисправности.

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Асель Минбаева
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