Во Франции объявили об ограничениях на расход воды из-за засухи

Власти Франции объявили об ограничениях на расход пресной воды из-за засухи

Во Франции в связи с засухой, которая возникла в результате рекордно жаркого мая, в 24 департаментах было объявлено об особом положении относительно использования пресной воды. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на министерство экологического перехода.

Отмечается, что в затронутых засухой департаментах власти ввели ограничительные меры, включая, запрет на заполнение бассейнов водой, мойку автомобилей, а также полив садов.

Уже в середине апреля в восьми департаментах были введены ограничительные меры. По словам премьер-министра Франции Элизабет Борн, в этом году засуха началась очень рано.

Политик отметила, что правительство планирует выделить 400 миллионов евро для помощи животноводам, которые будут испытывать проблемы с кормами для скота.

Ранее сообщалось, что в Германии на фоне роста цен на продукты питания составили памятку для граждан о том, как сэкономить деньги. Издание Focus призвало немцев вместо бутилированной воды пить воду из-под крана, которую при необходимости можно отфильтровать. Помимо этого, жителям посоветовали отдавать предпочтение сезонным продуктам и искать товары по скидкам и акциям.

