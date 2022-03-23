Немцев призвали экономить и пить воду из-под крана

Журнал Focus призвал немцев пить воду из-под крана и экономить из-за роста цен на продукты

В Германии на фоне роста цен на продукты питания составили памятку для граждан о том, как сэкономить деньги. Соответствующие рекомендации опубликовал журнал Focus.

Издание призвало немцев вместо бутилированной воды пить воду из-под крана, которую при необходимости можно отфильтровать. Помимо этого, жителям посоветовали отдавать предпочтение сезонным продуктам и искать товары по скидкам и акциям. Focus пишет, что жителям стоит рассмотреть товары, принадлежащие торговым сетям, так как они чаще стоят дешевле.

За последние недели крупные сетевые магазины ФРГ, такие как Rewe, Aldi и Lidl, подняли цены на ряд товаров, в том числе на подсолнечное масло, молочные продукты, минеральную воду, кофе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу необходимо учитывать обратный эффект санкций против России, который должен быть преодолимым. Канцлер еще раз заверил, что по этой причине ФРГ придерживается своей неизменной позиции и выступает против запрета на импорт российского газа в Европу.