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100-летняя женщина попыталась доказать властям свое существование и не смогла

KTVE: американские власти попросили 100-летнюю женщину доказать, что она все еще жива

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

100-летняя Бетти Эшли из американского штата Флорида столкнулась с неожиданной проблемой: федеральное Управление кадровой службы отказывается делать ей пенсионные выплаты, если она не предъявит подтверждение своего существования. Об этом сообщает KTVE.

Когда женщина обратилась в Управление кадровой службы США, ее попросили доказать, что она еще не умерла. «Кто-то из Управления сказал: "Боже мой. Ей же 100 лет. С чего бы нам думать, что она все еще жива?"» — рассказала дочь долгожительницы Тельма Мецгер.

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Эшли попыталась отправить властям нотариально заверенную форму и свою фотографию со свежим выпуском газеты в руках, но так и не смогла их убедить. Предъявленных документов оказалось недостаточно, чтобы возобновить платежи.

«Я живая. И в июне собираюсь отпраздновать 101-й год», — объяснила она корреспонденту KTVE.

Ранее сообщалось, что долгожители из города Тилликолтри, Великобритания, сыграли свадьбу через 60 лет после помолвки. Алекс Гамильтон, которому сейчас 90 лет, и его 89-летняя возлюбленная Джейн познакомились в 1956 году.

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Рузанна Акмалтдинова
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