Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Четыре человека пострадали на акции протеста в Ереване

Во время акции протеста у правительственного здания в Ереване пострадали четыре человека

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Во время акции протеста у правительственного здания в Ереване пострадали четыре человека. Об этом сообщила представитель ереванского госуниверситета Шушан Даниелян, передает РИА Новости.

По словам Даниелян, пострадавшие были доставлены в первую университетскую больницу. «Их состояние оценивается как стабильное. Их жизни на данный момент ничего не угрожает», — рассказала она.

Представитель госуниверситета отметила, что двое из пострадавших — сотрудники полиции.

В Армении начались акции протеста после того, как в мае премьер-министр Никол Пашинян принял решение подписать мирный договор с Азербайджаном. Это вызвало массовое недовольство граждан. По мнению оппозиции, заключение мира приведет к тому, что территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики перейдут под контроль Баку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Италии передумали предлагать Путину мирный план по Украине
Экономист заявил о критичной зависимости мира от зерновых из России и с Украины
Контратака ВСУ под Лисичанском провалилась
Отправленный Украине из Австралии бронетранспортер нашли сгоревшим в Донбассе
Четыре человека пострадали на акции протеста в Ереване
В ДНР назвали число пленных с «Азовстали»
Раскрыты подробности состояния раненных в Мелитополе волонтеров
Стало известно о появлении грудных имплантов с триколором
Курды на севере Сирии попросили ввести международные войска из-за Турции
Суд вернул составителям материалы дела в отношении Юрия Шевчука
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.