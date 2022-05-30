Четыре человека пострадали на акции протеста в Ереване

Во время акции протеста у правительственного здания в Ереване пострадали четыре человека

Во время акции протеста у правительственного здания в Ереване пострадали четыре человека. Об этом сообщила представитель ереванского госуниверситета Шушан Даниелян, передает РИА Новости.

По словам Даниелян, пострадавшие были доставлены в первую университетскую больницу. «Их состояние оценивается как стабильное. Их жизни на данный момент ничего не угрожает», — рассказала она.

Представитель госуниверситета отметила, что двое из пострадавших — сотрудники полиции.

В Армении начались акции протеста после того, как в мае премьер-министр Никол Пашинян принял решение подписать мирный договор с Азербайджаном. Это вызвало массовое недовольство граждан. По мнению оппозиции, заключение мира приведет к тому, что территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики перейдут под контроль Баку.