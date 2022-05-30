Производство автомобилей в Китае резко сократилось

Производство трех ведущих японских автомобильных брендов в Китае сократилось

Выпуск трех ведущих японских автомобильных брендов — Honda, Toyota и Nissan — в Китае резко сократился на несколько десятков процентов в апреле. Причиной стали локдауны, которые власти Китая вводили из-за вспышек коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти Китая ввели локдаун в ряде крупных городов, включая Шанхай. Во время карантина производство было приостановлено. Шанхай готовит меры поддержки местных производителей. Однако отчетность автопроизводителей показывает масштаб причиненного ущерба.

Производство автомобилей Honda снизилось на 81 процент по сравнению с показателями апреля прошлого года. Производство Nissan за аналогичный период сократилось на 51 процент, у Toyota – на 34 процента. Об этом свидетельствуют отчетности компаний.

Toyota в своем заявлении отметила, что поставки автомобилей упали из-за «приостановки производства на заводах на фоне локдауна в Шанхае». Представители Honda и Nissan сообщили, что на выпуск автомобилей также повлияла нехватка процессоров. Суммарно производство автомобилей у компании Toyota в апреле упало на 9 процентов в годовом исчислении, у Nissan — на 27 процентов, а у Honda — на 54 процента.

Вспышка COVID-19 в Китае сказалась не только на автопроизводителях. Поставки смартфонов в первом квартале 2022 года упали на 12,8 процента. Основная причина падения темпов производства по мнению аналитиков — ковидные ограничения в Китае.