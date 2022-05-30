Бывшего посла Азербайджана на Украине объявили в розыск

Азербайджан объявил в розыск бывшего посла страны на Украине Алиева

Азербайджанские силовики объявили в розыск бывшего посла страны на Украине Талата Алиева. Об этом сообщили в главном управлении полиции Баку, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, дипломат может быть причастен к присвоению государственных средств в крупном размере. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Как отмечают правоохранители, они уже начали оперативно-розыскные мероприятия. Другие детали расследования пока не приводятся.

Алиев занимал должность посла Азербайджана на Украине с 2001 по 2010 год. С 2010 по 2017-й работал на кафедре международных экономических отношений Киевского славистического университета.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению смириться с исходом «карабахского вопроса». Он также заверил, что Минская группа ОБСЕ, которая занималась разрешением конфликта с начала 1990-х, «канула в прошлое» и Баку с Ереваном придется решать противоречия напрямую.