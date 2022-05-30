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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника нацбатальона с Украины

В Крыму ФСБ задержала гражданина Украины, подозреваемого в участии в нацбатальоне

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по республике.

По данным ведомства, 33-летний мужчина был членом крымско-татарского нацбатальона, деятельность которого противоречит интересам России. В отношении задержанного возбудили дело по статье 208 («Участие в НВФ») УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно о задержании еще одного участника этого нацбатальона. 51-летнего украинца заподозрили в обеспечении запрещенного формирования деньгами, обмундированием и продуктами. Также, по данным ФСБ, мужчина неоднократно принимал участие в антироссийских акциях в Геническом районе, в том числе в период проведения специальной военной операции на Украине.

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Елизавета Новикова
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