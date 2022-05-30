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Бородина прокомментировала слухи об эмиграции

Ведущая Ксения Бородина назвала предсказуемыми ложные сообщения о ее эмиграции в ОАЭ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала слухи о том, что она якобы покинула Россию. В своем Telegram-канале она назвала предсказуемыми ложные новости о том, что она планирует эмигрировать в ОАЭ после покупки квартиры в Дубае.

«Было очевидно, что все вывернут ради хайпа! Не дождетесь, я люблю Москву, люблю Россию, могу быть чем-то недовольна, но это моя Родина, лучший город на земле для меня Москва», — прокомментировала Бородина информацию о своем переезде в Дубай. Ведущая также призвала журналистов перестать распространять ложную информацию.

О том, что телезвезда приобрела недвижимость в ОАЭ, стало известно 28 мая. Ведущая рассказала, что квартиру в Дубае она купила на «стадии котлована», так что заселиться туда сможет еще не скоро. Она также добавила, что уже оформила все необходимые документы.

Ранее Бородина высмеяла владельцев квартир в комплексе «Москва-сити». Она обратила внимание на плотный туман, который закрывает вид из окон верхних этажей, и назвала хозяев таких апартаментов «ежиками в тумане».

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Асель Минбаева
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