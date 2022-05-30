Новая глава французского МИД заявила о необходимости диалога с Россией

Глава французского МИД Колонна считает, что нужно поддерживать диалог с властями России

Новая глава французского МИД Катрин Колонна, вступившая в должность в конце мая, оценила возможности развития отношений между властями Пятой республики и России. Ее цитирует РИА Новости.

По мнению министра, Париж должен сохранять отношения с Москвой. «Именно по этой причине президент республики [Эммануэль Макрон] поддерживает диалог с российским президентом [Владимиром Путиным]... Этот канал диалога не только полезен, но и, без сомнения, необходим, чтобы иметь возможность передавать нашу позицию и работать вместе по конкретным вопросам», — подчеркнула Колонна.

Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции 20 мая. До назначения на пост главы французского МИД Катрин Колонна была послом республики в Великобритании. Во время президентского срока Жака Ширака она занимала должность министра-делегата по европейским делам.

Министром вооруженных сил и главой Минобороны стал Себастьян Лекорню, а премьер-министром — Элизабет Борн.