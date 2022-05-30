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На Сахалине обнаружили фляжку советского солдата с надписью

На Сахалине при экспедиции нашли фляжку советского солдата, подписанную фамилией Щербанюк

Фото: Pixabay

Участники экспедиции «Дальневосточный фронт-2022» обнаружили на Сахалине фляжку советского солдата с надписью. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа, передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что в ходе межрегиональной экспедиции в Смирныховском районе поисковикам удалось обнаружить фляжку советского солдата, которая была подписана фамилией Щербанюк. «Кроме того, удалось выяснить, что солдат в ходе боев остался жив и был награжден медалью "За отвагу"», — говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, в поисковых работах принимают участие больше 70 молодых людей из разных регионов России. В рамках экспедиции проходят лекции экспертов в области истории и археологии.

Ранее в городе Купино Новосибирской области на крыше колокольни Преображенского храма случайно нашли несколько пожелтевших писем времен Великой Отечественной войны. Письма были адресованы Григорию Зятенко, в 1940-е годы учившемуся в авиашколе в Купино.

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Марина Совина
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