Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В ранней Вселенной найдено множество «мертвых галактик»

Astrophysical Journal: в NAOJ нашли в ранней Вселенной множество «мертвых галактик»

Изображение: NAOJ

Международная команда ученых, возглавляемая Национальной астрономической обсерваторией Японии (NAOJ), нашла в ранней Вселенной множество «мертвых галактик», в которых практически не формируются новые звезды. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

В ходе исследования астрономы провели анализ изображений древних галактик, которые располагаются на расстоянии 9-12 миллиардов световых лет от Земли. Целью специалистов было понять, сколько радио- и рентгеновского излучения выделяли эти космические объекты. Выяснилось, что в центре старых галактик из-за высокой активности сверхмассивных черных дыр почти не появлялись новые светила. По мнению ученых, такое явление можно объяснить тем, что выбросы черных дыр препятствуют поступлению холодной темной материи из окружающего галактики пространства.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Ранее американские астрономы из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл выявили новый тип массивных черных дыр в карликовых галактиках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Двух российских наемников убили в ЦАР
Фигуристка-чемпионка сравнила жестокость методов работы в России и США
Россиянина отправили в СИЗО за поджог военкомата и призывного пункта в Удмуртии
Генпрокуратура проверит книги украинского журналиста Гордона
СВР сообщила о планах Киева переименовать Московскую улицу в честь Франции
Российским чиновникам решили выдавать суточные рублями
Москва вошла тройку лидеров рейтинга благосостояния семей в России
Народная милиция ДНР заняла еще два населенных пункта
Россиянам упростили въезд в популярную азиатскую страну
На теле найденного в Ростове-на-Дону ребенка обнаружили следы истязания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.