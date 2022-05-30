В ранней Вселенной найдено множество «мертвых галактик»

Astrophysical Journal: в NAOJ нашли в ранней Вселенной множество «мертвых галактик»

Международная команда ученых, возглавляемая Национальной астрономической обсерваторией Японии (NAOJ), нашла в ранней Вселенной множество «мертвых галактик», в которых практически не формируются новые звезды. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

В ходе исследования астрономы провели анализ изображений древних галактик, которые располагаются на расстоянии 9-12 миллиардов световых лет от Земли. Целью специалистов было понять, сколько радио- и рентгеновского излучения выделяли эти космические объекты. Выяснилось, что в центре старых галактик из-за высокой активности сверхмассивных черных дыр почти не появлялись новые светила. По мнению ученых, такое явление можно объяснить тем, что выбросы черных дыр препятствуют поступлению холодной темной материи из окружающего галактики пространства.

Ранее американские астрономы из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл выявили новый тип массивных черных дыр в карликовых галактиках.