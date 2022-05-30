«Газпром» возобновил поставки в Турцию по газопроводу «Голубой поток» после ремонта

Российский «Газпром» возобновил поставки газа в Турцию по «Голубому потоку» после планового ремонта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные управления информации компании.

В «Газпроме» уточнили, что комплекс работ завершен и поставки возобновлены. Ремонтные работы на газопроводе проходили с 17 по 30 мая.

Газопровод «Голубой поток» протяженностью 1213 километров введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Газ поставляют в регион также через «Турецкий поток», который заработал в 2014 году. Кроме Турции топливо через газопровод поставляют в страны Южной Европы.

Ранее турецкий экономист Эрдал Карагель рассказал, что среди европейских стран произошел раскол, который касается вопроса поставок российского газа. По его мнению, при том что в настоящее время Европа пытается отказаться от импорта энергоресурсов из России, зависимость государств-членов Евросоюза от российского природного газа составляет около 40 процентов, а для ряда стран Москва является единственным и жизненно важным поставщиком, покрывающим 100-процентную потребность в топливе.