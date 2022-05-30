Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» возобновил поставки газа в Турцию

«Газпром» возобновил поставки в Турцию по газопроводу «Голубой поток» после ремонта

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский «Газпром» возобновил поставки газа в Турцию по «Голубому потоку» после планового ремонта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные управления информации компании.

В «Газпроме» уточнили, что комплекс работ завершен и поставки возобновлены. Ремонтные работы на газопроводе проходили с 17 по 30 мая.

Газопровод «Голубой поток» протяженностью 1213 километров введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров газа в год. Газ поставляют в регион также через «Турецкий поток», который заработал в 2014 году. Кроме Турции топливо через газопровод поставляют в страны Южной Европы.

Ранее турецкий экономист Эрдал Карагель рассказал, что среди европейских стран произошел раскол, который касается вопроса поставок российского газа. По его мнению, при том что в настоящее время Европа пытается отказаться от импорта энергоресурсов из России, зависимость государств-членов Евросоюза от российского природного газа составляет около 40 процентов, а для ряда стран Москва является единственным и жизненно важным поставщиком, покрывающим 100-процентную потребность в топливе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Италии передумали предлагать Путину мирный план по Украине
Четыре человека пострадали на акции протеста в Ереване
В ДНР назвали число пленных с «Азовстали»
Раскрыты подробности состояния раненных в Мелитополе волонтеров
Стало известно о появлении грудных имплантов с триколором
Курды на севере Сирии попросили ввести международные войска из-за Турции
Словакия передала Украине восемь артиллерийских установок
Суд вернул составителям материалы дела в отношении Юрия Шевчука
Назначенный Киевом глава Донецкой области заявил о тяжелой ситуации в Донбассе
В США рассказали о РСЗО для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.