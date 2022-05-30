Помощник Кадырова назвал «цель номер один» в Донбассе

Помощник главы Чечни Кадырова Алаудинов предложил встречу членам батальона Джохара Дудаева

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил провести встречу членам батальона Джохара Дудаева, который, по некоторой информации, может находиться в районе Северодонецка в Донбассе. По его словам, они являются «целью номер один», передает РИА Новости.

Алаудинов рассказал, что неоднократно получал данные о том, что батальон Дудаева находился на той стороне. «Если там кто-то есть из представителей нашей национальности, но вряд ли настоящий чеченец на той стороне будет, но если он там есть, он является нашей "целью номер один" и мы будем искать, где бы они ни находились, и решать вопрос, чтобы они не мешали людям жить», — подчеркнул помощник главы республики.