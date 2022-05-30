В России допустили участие украинских катеров в охране Бердянска и Мариуполя

ТАСС: трофейные бронекатера Украины могут отправить на охрану портов Бердянск и Мариуполь

Несколько бывших украинских бронекатеров, ставшие трофеями российских войск в ходе спецоперации на Украине, могут быть использованы для охраны портов Бердянск и Мариуполь, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

До этого специалистам предстоит восстановить техническую готовность судов. «Один из вариантов — после восстановления технической готовности они будут участвовать в охране и обороне акваторий портов Бердянск и Мариуполь», — допустил источник. Эксперты на данный момент налаживают на катерах связь и обеспечивают их боеприпасами.

При этом окончательно судьбу кораблей еще не решили. Их могут передать морским частям Пограничной службы ФСБ России или отправить Черноморскому флоту.

Ранее Украина захотела изъять корабли под флагом России в Одесской области. Глава администрации региона Максим Марченко заявил, что власти Украины планируют национализировать корабли под флагом России, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле.