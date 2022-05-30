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В России допустили участие украинских катеров в охране Бердянска и Мариуполя

ТАСС: трофейные бронекатера Украины могут отправить на охрану портов Бердянск и Мариуполь

Фото: Server Amzayev / Globallookpress.com

Несколько бывших украинских бронекатеров, ставшие трофеями российских войск в ходе спецоперации на Украине, могут быть использованы для охраны портов Бердянск и Мариуполь, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

До этого специалистам предстоит восстановить техническую готовность судов. «Один из вариантов — после восстановления технической готовности они будут участвовать в охране и обороне акваторий портов Бердянск и Мариуполь», — допустил источник. Эксперты на данный момент налаживают на катерах связь и обеспечивают их боеприпасами.

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При этом окончательно судьбу кораблей еще не решили. Их могут передать морским частям Пограничной службы ФСБ России или отправить Черноморскому флоту.

Ранее Украина захотела изъять корабли под флагом России в Одесской области. Глава администрации региона Максим Марченко заявил, что власти Украины планируют национализировать корабли под флагом России, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле.

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Марина Совина
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