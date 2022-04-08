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Украина захотела изъять корабли под флагом России в Одесской области

Украина планирует национализировать корабли под флагом России в Измаиле Одесской области

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Глава Одесской областной администрации Максим Марченко заявил, что власти Украины планируют национализировать корабли под флагом России, которые находятся на судоремонтном заводе в Измаиле. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Марченко, вскоре кабинет министров утвердит решение о принудительном изъятии кораблей в пользу Украины.

«Касаемо кораблей под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе города Измаил. Вскоре кабинетом министров будет утверждено решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины», — сказал он.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала фамилии украинских политиков, чье имущество на полуострове планируется национализировать. По ее словам, ими станут президент Украины Владимир Зеленский, председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Национального банка Кирилл Шевченко, а также председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.

Марина Совина
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