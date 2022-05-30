Херсонская область попросила Россию восстановить сотовую связь

Херсонская ВГА попросила Москву восстановить мобильную связь в регионе

Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области попросила Москву помочь восстановить мобильную связь в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

«ВГА региона обращается к руководству Российской Федерации с просьбой использовать возможности российских телекоммуникационных компаний, чтобы помочь восстановить сотовую связь на территории области», — заявили в администрации.

Ранее замглавы ВГА Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонская область осталась без сотовой связи и интернета в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Власти находящейся под контролем российских войск территории Запорожской области заявили, что Киев отключил мобильную связь в регионе.

Российские войска взяли под контроль Херсонскую и часть Запорожской области в ходе специальной военной операции, которую президент Владимир Путин объявил 24 февраля.