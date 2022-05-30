В Запорожье отключили мобильную связь

Глава запорожской ВГА Балицкий сообщил, что Киев отключил в регионе мобильную связь

Киев отключил мобильную связь на находящейся под контролем российских войск территории Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«После обеда нас отключили от мобильной связи. Тем самым разорвали отношения между людьми, которые могли общаться с "континентальной" Украиной, которая еще находится под киевским режимом», — сказал Балицкий.

Он назвал произошедшее местью со стороны украинских властей.

«Мы обращаемся к РФ, чтобы нам восстановили связь, зашли российские операторы. В ближайшее время мы надеемся, эта связь будет восстановлена», — добавил Балицкий.

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион также остался без сотовой связи и интернета в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Информация опубликована в Telegram-канале администрации.

Ранее запорожская ВГА сообщила, что регион откажется от перехода на зимнее время и останется в одном часовом поясе с Москвой.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца российские войска заняли Херсонскую область, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.