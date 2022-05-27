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В Запорожье решили перейти на московское время

Запорожье откажется от перехода на зимнее время и останется на одном поясе с Москвой

Фото: Chris McGrath / Getty

Запорожская область откажется от перехода на зимнее время и останется в одном часовом поясе с Москвой. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Надо понимать, что на Украине, на территории подконтрольной [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, осталась еще практика перевода времени на зимнее и летнее, поэтому полгода территории жили по одному времени с Москвой, полгода — на час отставали», — сказал Рогов.

По его словам, Запорожская область решила перейти на московское время еще в марте. Зимой этого года в регионе не будут переводить стрелки часов, подчеркнул Рогов. «Мы сверяем часы по Москве — это для нас очень важно и принципиально, так всегда было на протяжении всех лет», — отметил он.

27 мая стало известно, что Херсонская и Запорожская области начали процесс перехода на российский телефонный код +7 вместо украинского +380. В регион уже зашли новые операторы связи, местным жителям начали продавать соответствующие сим-карты.

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Алевтина Запольская
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