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Администрация Херсона сочла период нахождения в составе Украины оккупацией

Замглавы ВГА Херсонской области назвал оккупацией период нахождения в составе Украины

Фото: РИА Новости

Период нахождения Херсонской области в составе Украины является не более чем оккупацией, так как она является исконно русской землей. Об этом заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, новое руководство области намерено, «сколько бы ни понадобилось времени», стать субъектом Российской Федерации. Возвращение в состав Украины чиновник счел неприемлемым в любой форме. «Другого пути и других вариантов у нас нет», — сказал Стремоусов.

Он также назвал украинский народ непричастным к появлению у власти «нациствующих элементов», которые являются лишь «резидентами западных стран».

«Народ является заложником политического руководства нацистской Украины, которые жаждут гибели коренного населения страны», — полагает замглавы администрации.

Ранее стало известно, что силы Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм. Украинская армия попыталась контратаковать.

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Алевтина Запольская
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