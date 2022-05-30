В Магадане пойдет под суд 59-летний россиянин, совершивший убийство незнакомца

В Магаданской области 59-летний россиянин предстанет перед судом за убийство незнакомого мужчины. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 27 марта пьяный обвиняемый, заходя в помещение дома улице Кожзаводской, встретил 54-летнего незнакомца. Он выхватил нож и без предъявление каких-либо претензий воткнул острие в грудь своей жертвы. Ранение оказалось смертельный, и мужчина скончался.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. «Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, злоумышленник содержится под стражей»,— сообщили в СКР.

