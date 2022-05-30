Хоронившая кота россиянка нашла в поле тубус от гранатомета

В Петербурге задержали девушку с тубусом от гранатомета, найденным во время похорон кота

Возле магазина в районе Мурино в Санкт-Петербурге задержали девушку с тубусом от гранатомета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, полиция заинтересовалось россиянкой после сообщений очевидцев, которым показалось, что у нее в руках переносное огнестрельное оружие. После этого на место выехала группа разминирования. Позже выяснилось, что россиянка нашла тубус в поле, когда хоронила кота.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в подмосковных Мытищах два человека пострадали в результате взрыва в автомобиле. По предварительным данным, боеприпас ручного противотанкового гранатомета вылетел из машины. Пострадали двое пассажиров, их госпитализировали.