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Хоронившая кота россиянка нашла в поле тубус от гранатомета

В Петербурге задержали девушку с тубусом от гранатомета, найденным во время похорон кота
Место происшествия

Место происшествия. Фото: телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

Возле магазина в районе Мурино в Санкт-Петербурге задержали девушку с тубусом от гранатомета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, полиция заинтересовалось россиянкой после сообщений очевидцев, которым показалось, что у нее в руках переносное огнестрельное оружие. После этого на место выехала группа разминирования. Позже выяснилось, что россиянка нашла тубус в поле, когда хоронила кота.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в подмосковных Мытищах два человека пострадали в результате взрыва в автомобиле. По предварительным данным, боеприпас ручного противотанкового гранатомета вылетел из машины. Пострадали двое пассажиров, их госпитализировали.

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Елизавета Новикова
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