Зеленский раскритиковал ЕС за задержку шестого пакета антироссийских санкций

Зеленский раскритиковал ЕС за слишком долгое рассмотрение шестого пакета санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европейский союз (ЕС) за то, что шестой пакет антироссийских санкций до сих пор не введен в действие. Об этом он заявил в ходе дистанционного выступления перед главами государств и правительств стран ЕС, пишет ТАСС.

Зеленский обратил внимание на тот факт, что пятый пакет ограничительных мер против России был введен 8 апреля и с тех пор прошло уже 52 дня. Он отметил, что прогресс в санкциях необходим для переговоров с Россией. Помимо этого, президент подчеркнул, что не может быть никаких компромиссов «за счет суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс между Россией и Украиной заморожен по инициативе Киева. Песков указал, что руководство Украины постоянно делает противоречивые заявления. Это не дает понять, чего конкретно хочет Киев и готов ли он осознать реальное положение дел, утверждает официальный представитель Кремля.

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