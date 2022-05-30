Зеленский раскритиковал ЕС за задержку шестого пакета антироссийских санкций
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европейский союз (ЕС) за то, что шестой пакет антироссийских санкций до сих пор не введен в действие. Об этом он заявил в ходе дистанционного выступления перед главами государств и правительств стран ЕС, пишет ТАСС.
Зеленский обратил внимание на тот факт, что пятый пакет ограничительных мер против России был введен 8 апреля и с тех пор прошло уже 52 дня. Он отметил, что прогресс в санкциях необходим для переговоров с Россией. Помимо этого, президент подчеркнул, что не может быть никаких компромиссов «за счет суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс между Россией и Украиной заморожен по инициативе Киева. Песков указал, что руководство Украины постоянно делает противоречивые заявления. Это не дает понять, чего конкретно хочет Киев и готов ли он осознать реальное положение дел, утверждает официальный представитель Кремля.