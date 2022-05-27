Кремль отреагировал на заявление Зеленского о готовности к переговорам

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о заморозке переговоров по решению Украины

Переговорный процесс между Россией и Украиной заморожен по инициативе Киева. Об этом, реагируя на заявления президента Владимира Зеленского о готовности к переговорам, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с упомянутыми заявлениями Зеленского», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков указал, что руководство Украины постоянно делает противоречивые заявления. Это не дает понять, чего конкретно хочет Киев и готов ли он осознать реальное положение дел, утверждает официальный представитель Кремля.

22 мая о замораживании переговоров заявлял глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне, подчеркнув, что Москва месяц назад передала Киеву проект договора с рядом согласованных принципиальных позиций.

До этого о тупике в переговорах с Украиной сообщал президент России Владимир Путин. Он рассказал, что украинская сторона отошла от договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.