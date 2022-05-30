Раскрыто содержание письма Елизаветы II годовалому ребенку в копии ее наряда

Елизавета II поблагодарила мать годовалой девочки за ее фото в копии наряда королевы

Раскрыто содержание письма британской королевы Елизаветы II годовалому ребенку из США, которая сфотографировалась в копии наряда королевы. Соответствующий материал приводит Nottingham Post.

Отмечается, что маленькая жительница Огайо привлекла внимание монаршей особы после того, как ее мать Кейтлин Сазерленд отправила снимок, где дочь позировала в двубортном пальто и шляпе голубого цвета. При этом образ девочки дополняли жемчужное ожерелье, белые перчатки и парик, а рядом находились два ее корги.

«Королева желает, чтобы я поблагодарила Вас за письмо, а также за фотографию, которую Вы заботливо приложили. Ее Величество сочла любезным с Вашей стороны написать ей и была рада увидеть Вашу дочь Джалейн в ее великолепном наряде», — говорилось в письме, отправленном фрейлиной королевы Марией Моррисон.

По словам матери девочки, они являются поклонниками Елизаветы II, поэтому очень обрадовались, получив неожиданный ответ.

Ранее в мае редактор The Sun Эмма Пьетрас назвала знаменитостей, которые копируют стиль королевы Великобритании Елизаветы II. По словам стилистки, королева Елизавета II послужила источником вдохновения для образов многих именитых персон. Среди них она выделила супругу принца Уильяма, герцогиню Кейт Миддлтон, певицу Риту Ора, бизнесвумен Викторию Бекхэм, а также актрис Эмму Уотсон, Катерину Мурино и Приянку Чопра.