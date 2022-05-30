Трое посетителей закусочной погибли после удара молнии

India TV: в Индии трое человек погибли после удара молнии на рынке деревни Буржудих

В Индии трое человек погибли после удара молнии. Об этом сообщает India TV.

Как рассказал представитель полиции штата Чхаттисгарх, молния ударила в небольшую закусочную на рынке деревни Буржудих днем в воскресенье, 29 мая. «В результате пострадали 12 сотрудников и посетителей кафе. Трое из них, включая 12-летнюю дочь хозяйки заведения, скончались в больнице», — говорится в официальном заявлении суперинтенданта полиции района Джашпур Пратибха Пандей.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, и его перевезли в больницу города Амбикапур для оказания надлежащей помощи. Остальные жертвы стихии также находятся в больницах с различными травмами.

Власти уже распорядились выделить семьям погибших по 400 тысяч рупий (около 333 тысяч рублей) и обеспечить наилучшее медицинское обслуживание пострадавшим.

В августе 2021 года 17 человек погибли и шестеро были ранены от удара молнии во время свадьбы в Бангладеш. Молния попала в судно, которое везло несколько десятков гостей свадьбы через реку Падма.