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В Литве стали больше пить

В Литве резко возросло потребление алкоголя

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Жители Литвы стали чаще пить алкоголь, продажа спиртных напитков к концу мая 2022 года возросла на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Baltnews со ссылкой на Департамент статистики страны.

По данным ведомства, республика уже несколько лет подряд становится самой пьющей страной Европы.

В пересчете на чистый спирт потребление алкоголя составляет 12,1 литра в год на жителя старше 15 лет. Это на 0,7 литра больше, чем годом ранее, отмечают чиновники.

Ранее экономисты раскрыли главные причины повышения цен на водку в России. Они утверждают, что таким образом государство стремится увеличить налоговые поступления и добиться снижения потребления.

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Алевтина Запольская
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