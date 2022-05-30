В Литве стали больше пить

В Литве резко возросло потребление алкоголя

Жители Литвы стали чаще пить алкоголь, продажа спиртных напитков к концу мая 2022 года возросла на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Baltnews со ссылкой на Департамент статистики страны.

По данным ведомства, республика уже несколько лет подряд становится самой пьющей страной Европы.

В пересчете на чистый спирт потребление алкоголя составляет 12,1 литра в год на жителя старше 15 лет. Это на 0,7 литра больше, чем годом ранее, отмечают чиновники.

Ранее экономисты раскрыли главные причины повышения цен на водку в России. Они утверждают, что таким образом государство стремится увеличить налоговые поступления и добиться снижения потребления.