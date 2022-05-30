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Обвиненная в нападении на собаку Успенская рассказала свою версию инцидента

Обвиненная в нападении на собаку Любовь Успенская заявила, что защищала своего питомца

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советская и российская певица Любовь Успенская рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) свою версию инцидента, в результате которого артистку обвинили в нападении на собаку.

На своей странице певица объяснила, что в этот день гуляла с дочерью Татьяной и своим йоркширским терьером Джюни по коттеджному поселку. В этот момент на питомца напали соседские собаки, и она попыталась его защитить.

«В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно — устроила ссору, начала меня провоцировать», — заявила Успенская. Певица добавила, что на хозяйку бульдогов неоднократно поступали жалобы.

О случившемся Успенская сообщила в полицию, а также обратилась к врачу из-за укусов.

Ранее Любовь Успенскую обвинили в нападении на соседскую собаку.

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Дениза Мацаева
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