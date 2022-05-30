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Российские следователи занялись поиском причастных к взрыву в Мелитополе

СКР занялся расследованием взрыва во время раздачи помощи в Мелитополе

Фото: РИА Новости

Следственный комитет России занялся расследованием взрыва, устроенного украинскими диверсантами, во время раздачи гуманитарной помощи мирным жителям в Мелитополе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По предварительным данным следствия, 30 мая в центре города у жилого дома людям раздавали гуманитарную помощь, в этот момент был подорван автомобиль. В результате диверсии пострадали три человека, среди которых мирные жители и волонтеры. Двое были госпитализированы.

Следователи намерены установить причастных к совершению преступления для их привлечения к уголовной ответственности.

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Любовь Ширижик
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