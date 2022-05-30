В России предложили возвести памятник в честь спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Милонов призвал возвести в России памятник в честь спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил возвести в России триумфальные ворота или другой масштабный памятник в честь специальной военной операции на Украине. Обращение с инициативой он направил председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает RT.

Милонов подчеркнул, что спецоперация на Украине проходит согласно утвержденным ранее планам. Ее завершат, когда все поставленные цели и результаты будут достигнуты. Он добавил, что подобные события необходимо сохранять в истории «через язык монументальной архитектуры».

«Безусловно, активная фаза разработки и строительства должна быть начата после завершения военной операции», — призвал парламентарий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил необходимость спецоперации на Украине. Он напомнил, что Запад наплевательски относился к призывам Москвы не делать из Украины «анти-Россию» и не создавать военной угрозы с ее стороны.