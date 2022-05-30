Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предложили возвести памятник в честь спецоперации на Украине

Депутат Госдумы Милонов призвал возвести в России памятник в честь спецоперации на Украине
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил возвести в России триумфальные ворота или другой масштабный памятник в честь специальной военной операции на Украине. Обращение с инициативой он направил председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает RT.

Милонов подчеркнул, что спецоперация на Украине проходит согласно утвержденным ранее планам. Ее завершат, когда все поставленные цели и результаты будут достигнуты. Он добавил, что подобные события необходимо сохранять в истории «через язык монументальной архитектуры».

«Безусловно, активная фаза разработки и строительства должна быть начата после завершения военной операции», — призвал парламентарий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил необходимость спецоперации на Украине. Он напомнил, что Запад наплевательски относился к призывам Москвы не делать из Украины «анти-Россию» и не создавать военной угрозы с ее стороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минфине нашли способ оплатить внешний долг России
Промысел краба в России оказался под угрозой остановки из-за сокращения экспорта
На Сахалине обнаружили фляжку советского солдата с надписью
Фанаты напали на футболистов после матча во Франции
В России предложили возвести памятник в честь спецоперации на Украине
Южная Корея направит делегацию на Украину
России предсказали массовые закрытия заведений общепита к концу года
Диетолог назвала четыре усугубляющих сенную лихорадку продукта
Стоящий 406 миллионов рублей предмет старины нечаянно подарили незнакомцу
Бывший президент Германии объяснил необходимость поставок оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.