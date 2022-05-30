В США задумали поставить Украине РСЗО без дальнобойных ракет

WP: США изучают возможность поставок Киеву РСЗО без дальнобойных ракет

Власти США изучают возможность поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), но без дальнобойных ракет. Это выяснила газета The Washington Post.

Осведомленные источники в американской администрации пояснили, что в Белом доме изучают варианты поставок Киеву дальнобойных вооружений, при этом «варианты с возможностью нанесения дальнего удара не рассматриваются». При этом один из собеседников издания уточнил, что окончательное решение еще не принято.