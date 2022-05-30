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В США задумали поставить Украине РСЗО без дальнобойных ракет

WP: США изучают возможность поставок Киеву РСЗО без дальнобойных ракет

Фото: Wikipedia

Власти США изучают возможность поставок Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), но без дальнобойных ракет. Это выяснила газета The Washington Post.

Осведомленные источники в американской администрации пояснили, что в Белом доме изучают варианты поставок Киеву дальнобойных вооружений, при этом «варианты с возможностью нанесения дальнего удара не рассматриваются». При этом один из собеседников издания уточнил, что окончательное решение еще не принято.

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Марина Совина
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