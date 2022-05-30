Турция отменила масочный режим

Министр здравоохранения Турции Коджа объявил об отмене масочного режима в стране

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил об отмене масочного режима в стране. О этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Маски больше не обязательны, за исключением больниц. Но после всего этого опыта мы можем брать с собой маску для использования в закрытых людных местах, особенно в общественном транспорте», — сказано в публикации.

Коджа пояснил, что решение было принято на фоне снижения числа заражений коронавирусом. Прирост количества зараженных составил менее тысячи случаев в течение трех дней подряд.

Всего за время пандемии в Турции заразились коронавирусом более 15 миллионов человек. От вируса скончались 98 957 человек. За последние сутки в стране зарегистрировали 922 новых случая заболевания COVID-19, трое умерли.