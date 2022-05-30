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Минобороны заявило об ударе по судостроительному заводу «Океан» в Николаеве

Минобороны доложило об ударе по ангару судостроительного завода «Океан» в Николаеве

Фото: Globallookpress.com

Российские войска нанесли артиллерийский удар по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в городе Николаеве. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара по заводу были ликвидированы более 15 танков и боевых машин пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также были уничтожены 5 украинских артиллерийских орудий крупного калибра, добавил он.

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Конашенков также доложил о 15 сбитых беспилотниках ВСУ. Они были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также над Херсонской и Харьковской областями.

В понедельник, 30 мая, оборонное ведомство показало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России — они нанесли удары ракетами по украинским военным объектам.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 26 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины принятия ее требований и осознания реально сложившейся ситуации.

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Анастасия Шейкина
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