Российский стилист назвала ошибки в гардеробе полных девушек

Стилист Теплякова: разноцветные комплекты одежды портят внешний вид полных девушек

Российский стилист Ольга Теплякова назвала ошибки в гардеробе полных девушек, которые портят их внешний вид. Комментарий эксперта приводит KP.RU.

Так, визуально увеличить фигуру способно отсутствие в образе вертикальных линий. Исправить данную проблему помогут, например, жакеты прямого кроя из плотной ткани или платья с запахом, отметила специалистка. Также она посоветовала не скрывать талию, а обозначать ее поясом или с помощью заправленного в брюки края футболки или рубашки.

Кроме того, по словам Тепляковой, обладательницам пышных форм не следует выбирать комплекты одежды, составленные из изделий разных цветов. «Идеальный совет для стройности девушек любого веса и размера — монохромный комплект. Приобретите брючный костюм вашего оттенка с футболкой или топом в этом же цвете или однотонное платье-рубашку», — порекомендовала собеседница издания.

В то же время стилист призвала обращать внимание на соотношение частей тела с предметами гардероба и аксессуарами. Например, на фоне слишком маленькой сумки фигура будет выглядеть крупнее, пояснила эксперт.

Ранее в мае персональный стилист Кароль Стар раскрыла способы подобрать идеальную одежду для каждой девушки. Например, людям с пышными формами, по мнению Стар, следует носить одежду с более плотной тканью в самых объемных областях фигуры и в то же время отказаться от складок и оборок. При этом создать акцент на определенной части тела помогут асимметричные вырезы на нарядах и блестящие детали.