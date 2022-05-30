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Эрдоган пообещал оказывать поддержку для продолжения переговоров РФ и Украины

Эрдоган: Турция готова оказывать поддержку для продолжения переговоров России и Украины
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказывать поддержку для продолжения переговоров РФ и Украины. Об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

Согласно заявлению канцелярии турецкого президента, Эрдоган во время беседы сказал, что Турция приложила все возможные усилия для организации переговоров между Москвой и Киевом, и пообещал продолжить предоставлять необходимую поддержку, включая посредничество.

Помимо этого, глава Турции отметил, что Анкара придает особое значение созданию безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины морским путем.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине «Глава турецкого государства указал на необходимость шагов по скорейшему восстановлению фундамента мира между Россией и Украиной, минимизации негативных последствий войны и формирования атмосферы доверия между сторонами», — сказано в сообщении агентства Anadolu.

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Марина Совина
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