Пленный комбриг ВСУ рассказал о брошенных позициях и переходе на «Азовсталь»

Сдавшийся в плен командир 36-й бригады ВСУ Волынский сообщил, как переходил на «Азовсталь»

Бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский, который сдался в плен, рассказал о том, как бросил позиции на заводе Ильича в Мариуполе и перешел на комбинат «Азовсталь». Интервью с ним публикует телеканал «Звезда».

Военнослужащий уточнил, что с ним отправились около 200 человек, в основном морпехов, с которыми он проходил службу. «Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику и двигались в направлении "Азовстали"», — сообщил он.

Волынский также отметил, что должен был действовать вместе со своим экс-командиром и предшественником на посту комбрига Владимиром Баранюком, однако от него «не поступило команды на движение».

«Он как бы действовал самостоятельно, не знаю, какие маневры он преследовал и какие цели. Он попал под огонь артиллерии, под удары авиации, его техника наталкивалась на мины. Люди погибали, получали ранения, движение техники захлебнулось», — признался собеседник телеканала.

Ранее Волынский рассказал о последних днях осады комбината. По его словам, украинским военнослужащим были доступны лишь остатки вооружения, у них наблюдалось тяжелое моральное состояние, а также они испытывали серьезные трудности с водой и продовольствием.

20 мая Волынский покинул территорию «Азовстали» в Мариуполе и в числе других украинских военных сдался в плен. Как уточнили на Первом канале, он сдал оружие и прошел стандартную процедуру досмотра вещей перед погрузкой в автобус.