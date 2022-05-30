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Сообщников осудили за сбор более миллиона рублей для террористов в Сирии

В Москве осудили сообщников, собравших 1,4 миллиона рублей для террористов в Сирии

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Москве Аскербия и Лианну Хамуковых осудили на 18 лет колонии строгого режима и 16,5 года колонии общего режима соответственно за финансирование террористов, а также за участие в незаконном вооруженном формировании и в запрещенной организации, считающейся террористической на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, в период с января 2013-го по май 2014 года подсудимые, находясь в Кабардино-Балкарии, вошли в состав запрещенной международной террористической организации и стали прятать ее членов от правоохранительных органов. С февраля 2015 года фигуранты, разделяя идеологию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», собрали в интернете, соцсетях и мессенджерах 1,4 миллиона рублей под видом благотворительности и отправили их боевикам в Сирию для того, чтобы те совершали преступления террористической направленности.

Пресечь деятельность преступников удалось благодаря совместной работе сотрудников управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, территориальных органов безопасности и Федеральной службы финансового мониторинга. В октябре 2019 года сообщников задержали.

В ходе следствия было проведено более 90 обысков на территории различных регионов России и допрошено более 100 свидетелей. У фигурантов изъяли банковские карты, компьютеры, телефоны и экстремистскую литературу.

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Елизавета Новикова
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