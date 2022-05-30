Стало известно число задержанных на акции протеста в Ереване

Полиция Армении задержала 111 участников акции протеста в Ереване

Полиция Армении задержала 111 активистов оппозиции, участвовавших в акции протеста в Ереване, их подозревают в хулиганстве. Такое число стало известно ТАСС в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что все активисты были задержаны у третьего корпуса правительственного здания в центре столицы. Участники акции пытались заблокировать входы, а оппозиционные депутаты — войти в помещение, чтобы встретиться с главами ведомства и задать им вопрос, представляют ли чиновники Нагорный Карабах в составе Азербайджана.

После задержаний лидеры оппозиции обвинили полицейских в применении «несоразмерной силы» в отношении участников акции. Во время стычек с полицией некоторые оппозиционные депутаты получили ушибы.

Ранее стало известно, что во время акции протеста у правительственного здания в Ереване пострадали четыре человека, среди них двое полицейских. Все они были доставлены в первую университетскую больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Участники протестов в Армении выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, который в начале мая решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре стороны начали обсуждать условия мира и делимитации общей границы.

По мнению оппозиции, по итогам переговоров территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики могут перейти под контроль Баку.