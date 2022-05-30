Российские войска атаковали высокоточными ракетами командные пункты ВСУ

Минобороны России сообщило об ударе высокоточными ракетами по двум командным пунктам ВСУ

Российские войска атаковали высокоточными ракетами два командно-наблюдательных пункта батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что ракетами воздушного базирования также были нанесены удары по узлу связи и 34 районам с живой силой и военной техникой Украины.

Кроме того, по словам Конашенкова, три пункта управления ВСУ были поражены российской армейской, беспилотной и оперативно-тактической авиацией.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 3294 единицы военной автомобильной спецтехники, 1731 орудие полевой артиллерии и миномет, 451 установку реактивных систем залпового огня, 3323 бронемашины, 325 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1064 беспилотника, 183 самолета и 128 вертолетов ВСУ.

Ранее Минобороны показало видео ударов российских штурмовиков Су-25 по укрепленным позициям ВСУ. В ведомстве уточнили, что летчики ударили по замаскированным укрепленным позициям, технике и вооружению украинских войск.