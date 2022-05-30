В Крыму возобновят морские перевозки между Севастополем и Ялтой

Между Севастополем и Ялтой с 1 июня будет ежедневно курсировать «Комета»

С 1 июня в Крыму возобновят пассажирские морские перевозки между Севастополем и Ялтой. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

В понедельник, 30 мая, в продаже появились билеты по маршруту Севастополь — Ялта. Рейсы будут выполняться на судне на подводных крыльях «Комета» ежедневно с 1 июня.

«"Комета" будет совершать ежедневно два рейса: в 8:00 из Севастополя и в 17:00 из Ялты. Стоимость билетов: стандарт — 700 рублей, комфорт — тысяча рублей, детский (от двух до 14 лет) — 350 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты можно приобрести на сайте перевозчика или в кассах Севастопольского и Ялтинского портов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в конце июня пройдет уникальная выставка работ русских художников XIX века Верещагиных Василия Васильевича и братьев Василия Петровича и Петра Петровича. Часть полотен представят с помощью мультимедийных технологий, или так называемых «оживших полотен».