Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Крыму возобновят морские перевозки между Севастополем и Ялтой

Между Севастополем и Ялтой с 1 июня будет ежедневно курсировать «Комета»

Фото: Андрей Киреев / РИА Новости

С 1 июня в Крыму возобновят пассажирские морские перевозки между Севастополем и Ялтой. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

В понедельник, 30 мая, в продаже появились билеты по маршруту Севастополь — Ялта. Рейсы будут выполняться на судне на подводных крыльях «Комета» ежедневно с 1 июня.

«"Комета" будет совершать ежедневно два рейса: в 8:00 из Севастополя и в 17:00 из Ялты. Стоимость билетов: стандарт — 700 рублей, комфорт — тысяча рублей, детский (от двух до 14 лет) — 350 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты можно приобрести на сайте перевозчика или в кассах Севастопольского и Ялтинского портов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в конце июня пройдет уникальная выставка работ русских художников XIX века Верещагиных Василия Васильевича и братьев Василия Петровича и Петра Петровича. Часть полотен представят с помощью мультимедийных технологий, или так называемых «оживших полотен».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Новая глава французского МИД заявила о необходимости диалога с Россией
Названы московские районы с дорожающими новостройками
В ЛНР заявили об отсутствии знаков прессы у погибшего французского журналиста
Рублев вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Новая глава МИД Франции заявила об отсутствии условий для диалога Москвы и Киева
В США задумали поставить Украине РСЗО без дальнобойных ракет
Раскрыто содержание письма Елизаветы II годовалому ребенку в копии ее наряда
Врач рассказал россиянам о неожиданном вреде крепкого чая
Прокуратура изучает случайное убийство семилетнего ребенка в Ингушетии
Росгвардейцы ликвидировали неразорвавшуюся ракету в Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.