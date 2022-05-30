Шольц заявил о стремлении ЕС к согласию по новому пакету антироссийских санкций

Канцлер ФРГ Шольц заявил о стремлении ЕС к согласию по новым санкциям против России

Страны-участницы Евросоюза (ЕС) полны стремления к всеобщему согласию касательно нового, шестого пакета антироссийских санкций. Эти меры важны, но также нужно учитывать особенную ситуацию в ряде европейских государств, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Я вижу, что есть переговоры, которые ведутся с волей к достижению согласия», — сказал канцлер.

Шольц подчеркнул, что Европа должна учитывать «особенную ситуацию» в ряде государств, экономика которых характеризуется высоким уровнем зависимости от поставок российских энергоресурсов. По его мнению, слаженность действий стран ЕС приведет к эффективности новых ограничительных мер против Москвы.

30 мая стало известно, что представители Евросоюза снова не смогли согласовать эмбарго на российскую нефть. Против введения шестого пакета санкций в отношении России, предусматривающего, в частности, запрет на импорт российской нефти, выступила Венгрия. Правительство страны сравнивает отказ от нефти со сбросом на свою экономику ядерной бомбы.