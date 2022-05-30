Бледная кожа стала трендом у знаменитостей

Daily Mail: Кайли Миноуг и Николь Кидман отказались от загара из-за тренда на бледную кожу

Бледная кожа стала трендом у мировых знаменитостей в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, известные личности массово отказались от солнечных ванн и посещения солярия. В числе тех, кто предпочел естественный тон кожи бронзовому оттенку, оказались певица Кайли Миноуг, актриса Энн Хэтэуэй и кинозвезда Николь Кидман.

Известно, что до XX века светлая кожа считалась признаком аристократического происхождения. В 1980-х стал модным загар, из-за чего многие рисковали здоровьем, часами принимая солнечные ванны. Редакция при этом отмечает, что в настоящее время все больше людей выбирают оставаться на пляже в тени и защищаются от солнца SPF-кремами.

Считается, что уход за лицом является более актуальным способом сделать кожу здоровой и красивой, чем скрывать проблемы и воспаления загаром. Кроме того, прямые солнечные лучи являются опасными, так как провоцируют рак кожи.

Ранее в мае блогершу Лили Сканнел высмеяли в сети за переизбыток автозагара на коже. Юзерша призналась, что использовала спрей-автозагар на протяжении длительного времени. По этой причине ее кожа стала пятнистой и неравномерно окрашенной в коричневый цвет, из-за чего ее сравнили с хлебной коркой.