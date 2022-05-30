Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Бледная кожа стала трендом у знаменитостей

Daily Mail: Кайли Миноуг и Николь Кидман отказались от загара из-за тренда на бледную кожу

Фото: IMAGO / Norbert Scanella / Globallookpress.com

Бледная кожа стала трендом у мировых знаменитостей в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, известные личности массово отказались от солнечных ванн и посещения солярия. В числе тех, кто предпочел естественный тон кожи бронзовому оттенку, оказались певица Кайли Миноуг, актриса Энн Хэтэуэй и кинозвезда Николь Кидман.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

Известно, что до XX века светлая кожа считалась признаком аристократического происхождения. В 1980-х стал модным загар, из-за чего многие рисковали здоровьем, часами принимая солнечные ванны. Редакция при этом отмечает, что в настоящее время все больше людей выбирают оставаться на пляже в тени и защищаются от солнца SPF-кремами.

Считается, что уход за лицом является более актуальным способом сделать кожу здоровой и красивой, чем скрывать проблемы и воспаления загаром. Кроме того, прямые солнечные лучи являются опасными, так как провоцируют рак кожи.

Ранее в мае блогершу Лили Сканнел высмеяли в сети за переизбыток автозагара на коже. Юзерша призналась, что использовала спрей-автозагар на протяжении длительного времени. По этой причине ее кожа стала пятнистой и неравномерно окрашенной в коричневый цвет, из-за чего ее сравнили с хлебной коркой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
В Минфине нашли способ оплатить внешний долг России
Названы возможны причины переполненности СИЗО в России
В Госдуме предложили провести реформу ЕГЭ
Назван гарантированный срок отказа Европы от российского газа
Бледная кожа стала трендом у знаменитостей
Промысел краба в России оказался под угрозой остановки из-за сокращения экспорта
На Сахалине обнаружили фляжку советского солдата с надписью
Фанаты напали на футболистов после матча во Франции
В России предложили возвести памятник в честь спецоперации на Украине
Южная Корея направит делегацию на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.