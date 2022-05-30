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Девочка-паук родилась с восемью конечностями

Daily Mirror: в Индии родилась девочка с четырьмя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Бихар родился ребенок с двойным набором конечностей. У нее четыре руки и четыре ноги, сообщает Daily Mirror.

Ушу Деви, мать девочки-паука с восемью конечностями, рассказала, что после родов она была поражена тем, как выглядит ее ребенок. У новорожденной было две лишние руки и две лишние ноги, которыми она не могла пользоваться.

Сейчас девочке два с половиной года. Поскольку дополнительные конечности доставляют ребенку неудобства, Деви открыла сбор средств на операцию, во время которой их удалят.

Старший брат девочки также родился с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что в больнице Садар, расположенной на востоке Индии, родился ребенок с восемью конечностями. Несмотря на то что местные объясняют врожденную аномалию божественным предназначением ребенка, врачи считают, что она связана с осложнениями, возникшими во время беременности.

Евгения Черкасова
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