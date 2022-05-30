Раскрыт способ всегда выглядеть стильно

Стилист Эрика Болл: новую одежду следует подшивать по индивидуальным меркам

Звездный стилист Эрика Болл раскрыла способ, который позволяет женщинам всегда выглядеть стильно. Ее рекомендации опубликовало издание The Sun.

Эксперт отметила, что модные бренды создают одежду по стандартным лекалам, не учитывая особенности разных типов женской фигуры. По этой причине Болл призывает подшивать любую вещь после покупки по индивидуальным меркам.

Так, особое внимание следует уделять длине джинсов. Специалистка отмечает, что крайне трудно подобрать модель, которая удачно сядет на бедрах и талии и при этом подойдет по росту. По ее словам, лучше отдавать предпочтение идеальной посадке брюк, а затем относить их в ателье, чтобы укоротить штанины. Болл также советует обращаться к профессиональным портным с просьбой подшить низы с сохранением фабричного шва.

Важную роль при составлении стильного образа играет и посадка классических брюк, в частности, их карманы. Последние могут визуально прибавлять лишние сантиметры к бедрам, поэтому в некоторых случаях их лучше зашить, считает собеседница издания.

Среди предметов гардероба, которые необходимо полностью отшивать в ателье, блогерша выделяет юбки-карандаши. В большей степени это касается женщин невысокого роста, для которых наиболее удачной является длина чуть выше колен. В данный список также входят жакеты, которые требуют подгонки длины, рукавов и расстояния между пуговицами по фигуре.

Ранее в мае британская стилистка Анна Бей раскрыла простые способы выглядеть дорого без лишних затрат на одежду. Эксперт порекомендовала носить белый цвет, так он освежает внешний вид. В то же время, по мнению специалистки, не стоит пренебрегать яркими оттенками. Бей предлагает приобрести пару брюк любого насыщенного цвета и попробовать создать с ними несколько новых комбинаций на основе того, что уже имеется в гардеробе.