Стала известна дата исчезновения сибирских тундр

ELife: в результате климатического кризиса будут уничтожены 70 процентов сибирских тундр

Специалисты Института Альфреда Вегенера (AWI) рассчитали дату исчезновения сибирских тундр из-за потепления в Арктике. Об этом стало известно из опубликованного доклада в журнале ЕLife.

С помощью компьютерного моделирования климатологи выяснили, что даже при выполнении всех условий, озвученных в ходе Парижских соглашений по климату, более 70 процентов территории сибирских тундр будут уничтожены в результате климатического кризиса.

Согласно подсчетам ученых, при потеплении общей температуры планеты на 1,5 градуса Цельсия стоит ожидать увеличения количества стихийных бедствий (ураганов, штормов и других), полного вымирания коралловых рифов, а также затопления городов от таяния ледников. Кроме того, температурные изменения коснутся и тундр в Сибири: уже к середине этого тысячелетия их площадь сократится примерно на шесть процентов, считают специалисты.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что одновременное снижение выбросов углекислого газа и других загрязнителей, которые вызывают глобальное потепление, поможет в два раза сократить последствия изменения климата.