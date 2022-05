Определена правильная стратегия борьбы с глобальным потеплением

В Калифорнийском университете определили двойную стратегию борьбы с изменением климата

Одновременное сокращение антропогенных выбросов углекислого газа и других загрязнителей, способствующих глобальному потеплению, сократит темпы изменения климата вдвое. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего и других научных организаций, которые опубликовали результаты исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты определили, что усилия по сокращению выбросов углекислого газа сами по себе не могут предотвратить повышение глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Более того, эта мера вряд ли предотвратит переход через более опасный предел в два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Другими загрязняющими веществами, влияющими на климат, являются метан, гидрофторуглеродные хладагенты, сажа, приземный озоновый смог, а также закись азота. Вместе они вносят такой же вклад в глобальное потепление, как и углекислый газ, однако их время жизни в атмосфере Земли гораздо короче. Поэтому правильной стратегией будет сокращение их выбросов вместе с диоксидом углерода, что замедлит потепление быстрее, чем любая другая стратегия смягчения последствий антропогенного влияния.

Кроме того, сокращение выбросов от сжигания ископаемого топлива может привести к слабому краткосрочному потеплению, в результате которого температура превысит уровень 1,5 градуса Цельсия к 2035 году и уровень двух градусов к 2050 году. Двойная стратегия позволила бы остаться значительно ниже предела в два градуса Цельсия и повысить вероятность того, что температура не повысится на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

Почти 200 стран ратифицировали Парижское климатическое соглашение в 2015 году, стратегической целью которого является сдерживание роста глобальной температуры выше 1,5 градуса по Цельсию и масштабные меры по сокращению выбросов углерода. В начале августа 2021 года эксперты IPCC заявили, что одной борьбы с объемами образования углекислого газа на планете недостаточно и следует сделать все возможное, чтобы минимизировать образование метана от различных сфер деятельности человека.