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В Совфеде назвали причину отказа США поставить Киеву РСЗО

Джабаров заявил, что Байден отказал Киеву в поставках РСЗО из-за угрозы ядерного конфликта
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» назвал вероятную причину отказа США от поставок Киеву РСЗО большой дальности. По мнению сенатора, американцы понимают, что подобные поставки являются прямой угрозой ядерного конфликта.

Причина отказа

30 мая стало известно, что президент США Джо Байден отказал Киеву в поставках ракетных систем большой дальности. Американский лидер заявил, что не будет отправлять на Украину вооружение, которое способно достичь территории России.

Американцы понимают, что эта вещь очень опасная

Владимир Джабаровсенатор

«В противном случае, как говорил наш президент, если будет затронута российская территория, мы можем принять ответные меры по штабам центра принятия решений», — заявил Джабаров.

Сенатор уверен, что причина, по которой американцы отказали Киеву, только одна.

Это прямая дорога к ядерному конфликту. Я думаю, что, скорее всего, только эта причина могла остановить американцев

Владимир Джабаровсенатор

Реакция

На отказ Байдена поставлять Киеву способные ударить по территории России ракетные системы залпового огня (РСЗО) отреагировал и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он считает такой шаг разумным. По словам Медведева, в противном случае Россия имела бы право нанести удар по «центрам принятия этих преступных решений».

При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что Вашингтон принял решение о поставках Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS (Multiple Launch Rocket System) с дальностью применения более 100 километров.

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Варвара Кошечкина
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