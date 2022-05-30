Россиянин угнал машину в Уссурийске и поехал к возлюбленной во Владивосток

ГИБДД задержала мужчину, угнавшего машину, чтобы доехать до подруги во Владивостоке

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, угнавшего автомобиль в Уссурийске, чтобы доехать на нем до Владивостока, где живет его подруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Работник уссурийской автомойки, находясь на рабочем месте, выпил алкоголя и захотел повидать возлюбленную, проживающую за 100 километров от него — во Владивостоке. Доехать до нее он решил на машине клиента. Мужчина проехал половину пути, когда его остановили гаишники на трассе А-370 «Уссури». Он пытался скрыться, но ему не удалось.

Полицейские установили, что водитель был за рулем угнанной машины в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Суд арестовал россиянина на 10 суток за совершение административных правонарушений. Владелец автомобиля написал заявление об угоне, на основании чего возбуждено уголовное дело.