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Впервые реконструирована ДНК жертвы Везувия

В Копенгагенском университете впервые секвенировали полный геном жителя Помпей

Фото: Serena Viva

Ученые Копенгагенского университета впервые секвенировали геном жертвы извержения Везувия в древнеримском городе Помпеи. Об этом сообщает издание The Guardian.

Исследователи выделили ДНК из останков мужчины и женщины, найденных при раскопках Casa del Fabbro или Дома ремесленника. Им удалось полностью реконструировать только геном мужчины из-за значительных пробелов в нуклеотидных последовательностях женщины.

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Мужчине было от 35 до 40 лет, когда он погиб в результате сильного извержения Везувия в 79 году нашей эры. Сравнение его ДНК с генетическими данными, полученными от 1030 древних людей и 471 современного человека из Западной Евразии, показало, что житель Помпей родственен современным людям из центральной Италии и тем, кто жил в древнеримский период.

Анализ митохондриальной ДНК и Y-хромосомы также выявил группы генов, обычно встречающихся на Сардинии, но не среди тех, кто жил в Италии во времена Римской империи. Это позволяет предположить, что в то время на Апеннинском полуострове мог быть высокий уровень генетического разнообразия.

Специалисты выявили повреждения в одном из позвонков, а последовательности ДНК позволили предположить, что перед смертью мужчина мог страдать от туберкулеза. Женщине было больше 50 лет, и, предположительно, она страдала остеоартритом. Из-за болезней эти люди могли остаться дома, а не пытаться бежать как многие другие жертвы Везувия, чьи останки были найдены на открытых пространствах.

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Александр Еникеев
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