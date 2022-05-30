В Кремле отреагировали на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре

Представитель Путина Песков назвал возмутительными удары ВСУ по гражданской инфраструктуре

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре Донецкой и Луганской народных республик являются возмутительными. Так на подобные факты отреагировал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно», — сообщил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Известно, что один из погибших — несовершеннолетний.

29 мая стало известно, что при обстреле Донецка украинскими военными пострадали женщина и ребенок. Боеприпас попал в частный жилой дом.